Buongiorno dalla Borsa 14 luglio 2022 - [video]

, con ilche lima lo 0,67%; al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 11.728,53 punti, in prossimità dei livelli precedenti.allunga timidamente il passo dello 0,62% e chiude a 26.643,4 punti.conclude in progresso dello 0,56%, archiviando la sessione a 12.508,9 punti., che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,29%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,29%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,50%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,73%. Composto ribasso per, in flessione del 3,51% sui valori precedenti.È previsto domani dall'Italia l'annuncio dei Prezzi al Consumo su base sia mensile che annuale. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e dei Prezzi alla Produzione.