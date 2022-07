Buongiorno dalla Borsa 18 luglio 2022 - [video]

Dow Jones

A New York, chiude in deciso rialzo il(+2,15%), che raggiunge i 31.288,26 punti; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che termina a 11.983,62 punti.conclude in progresso dello 0,54%, archiviando la sessione a 26.788,5 punti. Giornata da dimenticare per, che riporta un -1,52% e termina gli scambi a 12.411 punti.. Giornata rialzista anche per Piazza Affari, dove prevalgono i numeri verdi. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,9%;avanza dell'1,23%; ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,90%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +1,73% sul precedente. Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 3,03%.Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del Tasso della Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione. Si attende domani dall'Unione Europea e dal Regno Unito la diffusione dei Prezzi al Consumo.