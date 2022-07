1 minuto in Borsa 20 luglio 2022 - [video]

Telecom Italia

Saipem

petrolio

, che fanno un passo indietro.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,18%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,15%.Nel comparto energetico, ilin calo (-1,8%) si attesta su 102,3 dollari per barile.Tra ledi maggior peso, annunciati i Prezzi al Consumo del Regno Unito, pari a 9,4%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PhillyFed. È previsto questo pomeriggio ancora dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 12.256 punti.