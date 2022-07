1 minuto in Borsa 21 luglio 2022 - [video]

sanitario

bancario

Euro / Dollaro USA

, che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute.In buona evidenza a Milano il comparto(+1,90%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto(-4,17%).Tra i principali cambi, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,02.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del PhillyFed. Nel Regno Unito domani i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio. Negli Stati Uniti sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa del PMI composito.Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, mentre ilscambia a 12.469,5 punti.