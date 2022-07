Buongiorno dalla Borsa 21 luglio 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

bancario

Banca Generali

Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15% sul; al contrario, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 12.439,68 punti.conclude in progresso dello 0,44%, archiviando la sessione a 27.803 punti.riporta un guadagno dello 0,63%, terminando a 12.573,1 punti., che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente;è stabile, riportando un moderato -0,05%; senza slancio, che negozia con un +0,1%.Il settore, con il suo -4,13%, si attesta come peggiore del mercato. Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 4,67%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione e del PhillyFed. Domani, nel Regno Unito, saranno pubblicate le Vendite al Dettaglio. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, previsto sempre domani nel pomeriggio.