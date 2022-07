Notizie dal Forex 21 luglio 2022 - [video]

EUR/USD

USD/YEN

GBP/USD

EUR/YEN

L'euro prende fiato nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0235 dollari, con la nuova area di supporto vista a 1,0112. Segnali di peggioramento per la fiducia dei consumatori europei, che è scivolata a -27 punti, nel mese di luglio.Il biglietto verde si stabilizza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 138,41, con un miglioramento verso la resistenza stimata a 139,77. Peggiora il mercato immobiliare statunitense, con le vendite di case esistenti in calo, a giugno, del 5,4%.La sterlina recupera nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,1960 dollari. Un peggioramento del cable potrebbe aprire all'area di supporto vista a 1,1865. Continua ad accelerare l'inflazione nel Regno Unito, a giugno, che ha segnato una crescita annuale del 9,4%.L'euro sale ancora nei confronti dello yen giapponese. La coppia scambia a 141,66, con la nuova area di resistenza vista a 144,07. Si chiude ancora in deficit, per l'undicesimo mese consecutivo, la bilancia commerciale del Giappone, a giugno, con un disavanzo di 1.383,8 miliardi di yen.