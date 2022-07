Precariato, Anief denuncia la riforma PNRR in Europa come inefficace

Il sindacato della scuolapresso le autorità europee per difendere i diritti dei migliaia di precari che popolano le scuole italiane."Il tema del reclutamento per l'Anief non è stato affrontato fino in fondo.competenti, al Comitato europeo per i diritti sociali, e siamo pronti a riandare dinanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio europeo", siega il Presidente del sindacato, aggiungendo che "dopo la legge 107 del 2015 e la legge 79 approvata in quest'ultimo mese"."L'Europa ci aveva chiesto, come Stato italiano, di, per evitare l'abuso dei contratti a termine", ricorda il sindacalista, affermando che "così non è stato e quindisoprattutto nelle more per avere i risarcimenti dovuti a migliaia di precari".