Buongiorno dalla Borsa 22 luglio 2022 - [video]

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,51% a 32.036,9 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,44% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.riporta un guadagno dello 0,40%, terminando a 27.914,7 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,94%, archiviando la giornata a 12.455,2 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,06%; piatta, che tiene la parità; resta vicino alla parità(-0,17%).In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,73%. Si muove verso il basso, con una flessione del 3,25%.Nel Regno Unito, il valore delle Vendite al Dettaglio è -0,1%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti, sarà pubblicato il PMI composito.Si attende dalla Germania la diffusione dell'Indice IFO, previsto lunedì. È previsto martedì dagli Stati Uniti l'annuncio della Fiducia consumatori.