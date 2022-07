Buongiorno dalla Borsa 25 luglio 2022 - [video]

Dow Jones

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,43%; sulla stessa linea, ilè crollato dell'1,77%, scendendo fino a 12.396,47 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,77% e chiude a 27.699,3 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,83%, termina le contrattazioni a 12.291,6 punti., che fanno un passo indietro. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,48%; piccola perdita per, che scambia con un -0,34%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,41%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -0,74%. Composto ribasso per, in flessione del 2,41% sui valori precedenti.È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia della Fiducia consumatori, che di Vendita di Case Nuove. È previsto stamattina dalla Germania l'annuncio dell'Indice IFO. In Unione Europea mercoledì i mercati sono in attesa di M3.