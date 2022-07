Buongiorno dalla Borsa 26 luglio 2022 - [video]

Dow Jones

Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,28%; al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 12.328,41 punti. Chiude sulla parità, che propone sul finale un -0,16% e archivia gli scambi a 27.655,2 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,95%, terminando la sessione a 12.408,6 punti., che fanno un passo indietro. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,34%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,54%; resta vicino alla parità(-0,17%).Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,15%. Retrocede, con un ribasso del 2,25%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Fiducia consumatori e di Vendita di Case Nuove. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto domani. I mercati sono in attesa degli Ordini beni durevoli degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.