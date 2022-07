Buongiorno dalla Borsa 27 luglio 2022 - [video]

Dow Jones

Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,71% sul; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 12.086,9 punti.riporta un guadagno dello 0,22%, terminando a 27.715,8 punti.amplia la performance positiva dello 0,95% e chiude a 12.408,6 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Senza slancio, che negozia con un +0,19%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,31%;è stabile, riportando un moderato -0,12%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +3,06% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,62%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli e delle Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa di M3 dell'Unione Europea, in previsione sempre stamattina. In Germania domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo.