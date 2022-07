Buongiorno dalla Borsa 28 luglio 2022 - [video]

Dow Jones

Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,37% sul; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 12.601,47 punti.conclude in progresso dello 0,36%, archiviando la sessione a 27.815,5 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,07%, archiviando la seduta a 12.399,7 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Composta, che cresce di un modesto +0,41%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,29%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%.Apprezzabile rialzo (+2,05%) a Milano per il comparto. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,54% sui valori precedenti.In Spagna, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a -0,1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia del PIL, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.È previsto sempre questo pomeriggio dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo.