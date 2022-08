Il punto sulle commodities 8 agosto 2022 - [video]

petrolio

Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 10,30%. Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 86,48 con tetto rappresentato dall'area 92,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi.Affonda sul mercato la, che a fine settimana soffre con un calo del 15,53%. Il quadro tecnico delsegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,729, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,001. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento.In forte ribasso il, che chiude la settimana con un disastroso -3,35%. La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 8,292.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 4,36%. Lo scenario tecnico delmostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 762,09 con area di resistenza individuata a quota 795,32. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,70%. Il quadro di medio periodo delribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima resistenza a 614,1.Ribasso scomposto per la, che archivia la settimana con una perdita secca dell'1,55%. Allo stato attuale lo scenario di breve dellarileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1.635,83. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 1.693,83.Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,50%. Il quadro tecnico di breve periodo delmostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1.789,63. Rischio di discesa fino a 1.758,93 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente.