Buongiorno dalla Borsa 18 agosto 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

STMicroelectronics

, con ilche lascia sul parterre lo 0,50%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,21%, terminando la seduta a 13.470,86 punti.Ribasso per, in flessione dello 0,96%, termina le contrattazioni a 28.942,1 punti.lievita dell'1,01% e archivia la seduta a 12.595,5 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Composta, che cresce di un modesto +0,32%;è stabile, riportando un moderato -0,14%; senza slancio, che negozia con un +0,11%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,01% sul precedente. Scambia di poco sopra la parità, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,32%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PhillyFed e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. È previsto sempre stamattina dall'Unione Europea l'annuncio dei Prezzi al Consumo. Nel Regno Unito domani i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.