Buongiorno dalla Borsa 19 agosto 2022 - [video]

, con ilche si attesta a 33.999,04 punti; al contrario, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 13.505,99 punti.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,04%, terminando le negoziazioni a 28.930,3 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,62% e archivia la seduta a 12.517,3 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Piccola perdita per, che scambia con un -0,45%; resta vicino alla parità(-0,12%); tentenna, che cede lo 0,33%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,76%. Lieve ribasso per, che presenta una flessione dell'1,09%.Nel Regno Unito, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,3%. È previsto martedì dagli Stati Uniti l'annuncio sia di Vendita di Case Nuove, che del PMI composito.