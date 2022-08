Buongiorno dalla Borsa 23 agosto 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

energia

Tenaris

, con ilche accusa un ribasso dell'1,91%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 12.890,54 punti.Ribasso per, in flessione dell'1,19%, termina le contrattazioni a 28.452,8 punti.segna un mediocre calo dello 0,40%, terminando gli scambi a 12.455,2 punti., che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Senza slancio, che negozia con un +0,19%; tentenna, che cede lo 0,43%;è stabile, riportando un moderato -0,11%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +1,17% sul precedente. Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,40%.Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Vendita di Case Nuove e del PMI composito. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli e delle Scorte di Petrolio.