Buongiorno dalla Borsa 1 settembre 2022 - [video]

, che accusa una flessione dello 0,88% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che chiude a 12.272,03 punti.Affonda sul mercato, che esibisce un -1,53% e chiude la seduta a 27.661,5 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,29%, archiviando la giornata a 11.815,8 punti., che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,02%;scende dello 0,93%; spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,20%.Il settore, con il suo -1,67%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che tratta con una perdita dell'1,71%.Annunciate le Vendite al Dettaglio della Germania, pari a 1,9%. In Giappone, il valore del PMI manifatturiero è 51,5 punti. È previsto stamattina dall'Unione Europea l'annuncio sia del Tasso di Disoccupazione, che del PMI manifatturiero.