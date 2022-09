Buongiorno dalla Borsa 5 settembre 2022 - [video]

Dow Jones

, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,07%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 12.098,44 punti. Oggi New York chiusa per il Labor Day.Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto -0,11%, terminando le negoziazioni a 27.619,6 punti. Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente -0,09%, archiviando la seduta a 11.702,4 punti., assieme agli altri Eurolistini, presi di mira dai venditori. Lettera su, che registra un importante calo del 2,73%; preda dei venditori, con un decremento dello 0,88%; scende, con un ribasso del 2,09%.Il settore, con il suo -3,14%, si attesta come peggiore del mercato. Ribasso composto e controllato per, che presenta una flessione del 3,63% sui valori precedenti.Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio e del PMI composito. È previsto domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia dell'ISM non manifatturiero, che del PMI composito.