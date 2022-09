Buongiorno dalla Borsa 7 settembre 2022 - [video]

Dow Jones

Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,55% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 12.011,31 punti, in calo dello 0,72%.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,71%, archiviando la giornata a 27.430,3 punti.lievita dell'1,04% e archivia la seduta a 11.799,8 punti., che fanno un passo indietro. Preda dei venditori, con un decremento dello 0,72%; vendite su, che registra un ribasso dello 0,96%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,74%.Il settore, con il suo -1,43%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,46%.Pubblicata la Produzione industriale della Germania, pari a -0,3%. Si attende stamattina dall'Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio dell'Italia, in previsione sempre stamattina.