Anief, il presidente Marcello Pacifico presenta il manifesto politico ATA

"Si parla tanto di personale scolastico ma il personale ata è dimenticato sempre da chi ci governa. Il personale ata esiste ed è fondamentale nelle nostre scuole. Questo è il motivo per il quale come Anief abbiamo voluto dedicare un manifesto al personale ata". È quanto afferma ilpresentando il"Nel manifesto – spiega– vi sono alcuni punti essenziali che riguardano i profili professionali, gli organici, il reclutamento, la formazione, il mondo dei diritti. In questo momento in cui l'anno scolastico è iniziato senza l'organico Covid – un organico aggiuntivo che serve comunque alle scuole, composto da molti amministrativi, – vogliamo sottolineare laa partire dagli organici, dalla lotta alla precarietà e da chi, sul fronte della scuola, – ha concluso il leader dell'Anief – è fondamentale anche nella sfida del Pnrr."