Buongiorno dalla Borsa 9 settembre 2022 - [video]

, con il, che termina a 31.774,52 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 12.321,19 punti.conclude in progresso dello 0,53%, archiviando la sessione a 28.214,8 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,86%, termina le contrattazioni a 11.746,9 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,40%; bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,70%;avanza dello 0,40%.Apprezzabile rialzo (+1,69%) a Milano per il comparto. Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,10%.Pubblicato, pari a -1,6%, e, pari a 2,5%. Si attende lunedì dal Regno Unito e dall'Italia la diffusione della Produzione industriale.