Buongiorno dalla Borsa 12 settembre 2022 - [video]

A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,19%, a 32.151,71 punti; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 12.588,29 punti.lievita dell'1,16% e archivia la seduta a 28.542,1 punti mentre la borsa diè chiusa per festività (Mid-Autumn Moon Festival)., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,60%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,45%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,26%.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +1,68% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 3,14% sui valori precedenti.Distribuito il dato sulla Produzione industriale del Regno Unito, pari a -0,3%. Si attende domani dalla Germania la diffusione dei Prezzi al Consumo e dell'Indice ZEW. In Italia stamattina i mercati sono in attesa della Produzione industriale.