Buongiorno dalla Borsa 14 settembre 2022 - [video]

, che termina con una pesante flessione del 3,94%; sulla stessa linea, profondo rosso per il, che si ferma a 12.033,62 punti, in netto calo del 5,54%.In forte ribasso, che mostra una discesa del 2,78% e archivia la seduta a 27.818,6 punti.conclude in progresso dello 0,38%, archiviando la sessione a 11.923,5 punti.. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Senza slancio, che negozia con un -0,1%; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,29%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,96%. Retrocede, con un ribasso del 2,54%.Nel Regno Unito, il valore dei Prezzi al Consumo è 9,9%. In Giappone, il valore degli Ordini macchinari core è 5,3%. Si attende dall'Unione Europea la diffusione della Produzione industriale, previsto stamattina. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio delle Scorte di Petrolio.