Buongiorno dalla Borsa 15 settembre 2022 - [video]

, con ilche si attesta a 31.135,09 punti; al contrario, ilguadagna lo 0,84% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 12.134,4 punti.allunga timidamente il passo dello 0,21% e chiude a 27.875,9 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dell'1,25%, archiviando la giornata a 11.774,8 punti., che si muovono sulla stessa onda rialzista. Composta, che cresce di un modesto +0,41%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,58%; performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,23%.Apprezzabile rialzo (+1,08%) a Milano per il comparto. Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,74%.Distribuito il dato sui Prezzi al Consumo della Francia, pari a 5,9%. È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PhillyFed, delle Vendite al Dettaglio e della Produzione industriale.