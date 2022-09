1 minuto in Borsa 19 settembre 2022 - [video]

Telecom Italia

Saipem

oro

, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,86%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,95%.Tra le materie prime, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,60%.Mercoledì, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. È previsto giovedì sempre dagli Stati Uniti l'annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Venerdì, in Spagna l'agenda prevede il dato sul PIL. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, previsto ancora venerdì.Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, ilè negativo, in sintonia con ilche tratta a 11.825,75 punti.