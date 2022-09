Buongiorno dalla Borsa 20 settembre 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche ha messo a segno un +0,64%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,77% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 11.953,27 punti.conclude in progresso dello 0,44%, archiviando la sessione a 27.688,4 punti.porta a casa un calo dello 0,48%, con chiusura a 11.207 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,70%; sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,89%; buona performance per, che cresce dello 0,77%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,37% sul precedente. Avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +1,41%.Domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione sempre degli Stati Uniti, in previsione giovedì. Venerdì, in Spagna l'agenda prevede il dato sul PIL. Sempre venerdì, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sul PMI composito.