1 minuto in Borsa 21 settembre 2022 - [video]

Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.Tra idi Milano, in evidenza(+5,38%). I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -1,68%.Nel comparto energetico, giornata di forti guadagni per il, in rialzo del 2,43%.Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Si attende ancora dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto domani nel pomeriggio. È previsto venerdì dalla Spagna l'annuncio del PIL. Sempre venerdì è in programma il dato sul PMI composito degli Stati Uniti.Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, ilè positivo, in sintonia con ilche tratta a 11.924,75 punti.