Buongiorno dalla Borsa 21 settembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eems

, che accusa una flessione dell'1,01% sul; sulla stessa linea, chiude in retromarcia il, che scivola a 11.851,54 punti.Seduta in calo per, che retrocede dell'1,36% e chiude a 27.313,1 punti.allunga timidamente il passo dello 0,69% e chiude a 11.283,9 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Soffre, che evidenzia una perdita dello 0,98%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,05%; preda dei venditori, con un decremento dello 0,96%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,17%. Scende sul mercato, che soffre con un calo del 4,95%.Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Domani nel pomeriggio, ancora negli Stati Uniti l'agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Venerdì, in Spagna l'agenda prevede il dato sul PIL. Negli Stati Uniti sempre venerdì i mercati sono in attesa del PMI composito.