Buongiorno dalla Borsa 22 settembre 2022 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Tokyo

Shenzhen

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Eems

, con ilche lascia sul terreno l'1,70%; sulla stessa linea, ilha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 11.637,79 punti.segna un mediocre calo dello 0,58%, terminando gli scambi a 27.153,8 punti.mostra un frazionale ribasso dello 0,67% e archivia la seduta a 11.208,5 punti., assieme agli altri Eurolistini. In perdita, che scende dell'1,71%; calo deciso per, che segna un -1,02%; pesante, che segna una discesa di ben -1,57 punti percentuali.Il settore, con il suo -2,50%, si attesta come peggiore del mercato. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,84%.Si attende dagli Stati Uniti la diffusione delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, previsto questo pomeriggio. Si attende dalla Spagna la diffusione del PIL, previsto domani. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del PMI composito.