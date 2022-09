Buongiorno dalla Borsa 26 settembre 2022 - [video]

Dow Jones

, con ilche lascia sul terreno l'1,62%; sulla stessa linea, ilè crollato dell'1,66%, scendendo fino a 11.311,24 punti.Giornata da dimenticare per, che riporta un -2,66% e termina gli scambi a 26.431,6 punti.segna un mediocre calo dello 0,40%, terminando gli scambi a 10.962,6 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che si muovono sulla parità. Piatta, che tiene la parità; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,58%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,36%.Si distingue a Piazza Affari il settoreed esibisce un +2,26% sul precedente. Rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,41% sui valori precedenti.Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione degli Ordini beni durevoli e della Fiducia consumatori. Stamattina, in Germania l'agenda prevede il dato sull'Indice IFO. Si attende dall'Unione Europea la diffusione di M3, previsto domani.