Buongiorno dalla Borsa 29 settembre 2022 - [video]

A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,88%), che raggiunge i 29.683,74 punti; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,97% termina a quota 11.493,83 punti.guadagna bene e porta a casa un +0,95%, terminando la sessione a 26.422,1 punti. Affonda sul mercato, che esibisce un -2,46% e chiude la seduta a 10.899,7 punti., mentre si muovono in deciso calo gli altri mercati europei. Preda dei venditori, con un decremento dello 0,86%; vendite su, che registra un ribasso dell'1,26%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,98%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,35%. Pressione su, che tratta con una perdita del 2,37%.In Spagna, pubblicati i Prezzi al Consumo, pari a 9,3%. È previsto stamattina dall'Italia l'annuncio dei Prezzi alla Produzione su base sia annuale che mensile. È previsto sempre questo pomeriggio dalla Germania l'annuncio dei Prezzi al Consumo.