Personale scolastico: riprendono le assemblee sindacali di Anief. Focus su contratto e diritti

"E' importante parlare die per questo stiamo programmando dellein tutta Italia e in ogni provincia, per discutere qual è lo stato delle trattative per il, ma anche per discutere del manifesto che abbiamo elaborato". E' quanto afferma in una intervista a Teleborsa, Presidente del sindacato autonomo della scuola"Unche si propone di raggiungere questo nuovo Governo e questo nuovo Parlamento - spiega il sindacalista - per, senza dimenticare il punto sulla, cioè su quelle che abbiamo chiamato, quei cinque grandi macro argomenti sui diritti riconosciuti ogni giorno dai tribunali, conche vanno a".. Riparte anche lo stato di agitazione del personale della scuola. Aspettiamo delle risposte per gli ATA, per i docenti, ma soprattutto per i nostri studenti", conclude Pacifico.