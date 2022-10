Scuola: Bianchi premia 20mila insegnanti ma ne rimangono un milione fuori sede

Il Ministro dell'Istruzioneha firmato ilfinalizzate alla, che premia la continuità didattica ed assegna unache restano per più anni su una scuola diversa dalla propria residenza e collocata in una delle aree disagiate. Ma il sindacatoche - afferma - esclude la gran parte dei docenti e"Più che un premio è un'indennità, che però verrà data soltanto a 20 mila insegnanti", ricorda, Presidente del giovane sindacato della scuola., parlando dell'indennità di 1.500 euro promessa ai docenti fuori sede.perché si parla di continuità didattica - ricorda il sindacalista - quindi in primo luogo. Sarà escluso anche il personalee migliaia di insegnanti che lavorano lontano dal proprio domicilio"."Quest'indennità di 1.500 euro lordi, ribadisce il Presidente dell'Anief, aggiungendo "a questo punto ci chiediamo dove è finito il, che doveva essere quello di consegnare"., che andrà a pochissimi insegnanti. Per questo - conclude Pacifico - ricorreremo per ripristinare quel ristoro che deve essere garantito a tutti coloro che lavorano lontano dal proprio domicilio".