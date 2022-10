Contratto: Bianchi accoglie la richiesta Anief. Stanziati altri 300 milioni, ora si vada alla firma

e finalmente è arrivato uno, equivalente a 7 -8 ore in più per insegnante, rispetto ai 120 milioni di euro già stanziati".Così il Presidente del sindacato Anief,, annuncia l'arrivo di maggiori risorse per ildel personale della scuola,in Aran di "di andare subito ad un contratto snello, ad un, perché in questo momento l'inflazione è troppo alta e non possiamo perdere tempo a cambiare tutto il contratto"."Possiamo dunquedella scuola, gli unici del pubblico impiego a non aver ancora firmato un contratto, per daree più di", sottolinea il sindacalista."La proposta Anief è ancora sul tavolo - conclude Pacifico - grazie all'intervento che abbiamo fatto presso il governo e presso il Ministero dell'Istruzione e, finalmente, grazie allo sblocco di queste risorse aggiuntive, si potrà".