1 minuto in Borsa 10 ottobre 2022 - [video]

Inwit

Saipem

oro

, che fanno un passo indietro.Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo dell'1,80%. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,23%.Sul mercato delle materie prime, giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.677,9 dollari l'oncia, in calo dello 0,99%.È previsto domani dal Regno Unito l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi della Disoccupazione, che del Tasso della Disoccupazione. È previsto domani sia dall'Italia che dall'Unione Europea l'annuncio della Produzione industriale.Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, ilsi muove in ribasso, in sintonia con ilche scambia a 11.042,5 punti.