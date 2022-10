Il punto sulle commodities 10 ottobre 2022 - [video]

greggio

Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante del 16,94%. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 96,49, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 86,63. Attesa una continuazione al rialzo verso quota 106,3.Settimana decisamente positiva per il, che ha terminato la settimana in rialzo dell'11,71%. Le implicazioni di breve periodo dellasottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,849. Possibile una discesa fino al bottom 2,598. Ci si attende un rafforzamento positivo della curva.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 17,26%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il, con sollecitazioni negative verso il supporto stimato a 149,71. Le attese sono per un prolungamento verso nuovi minimi.Settimana molto negativa per il, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,34%. Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza individuata a 903,79.Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale dell'1,04%. Allo stato attuale lo scenario di breve delrileva una decisa salita con obiettivo individuato a 686,72. Le attese sono per un innalzamento della curva fino al top 695,44.Sostanziale invarianza per la, che archivia la settimana con un trascurabile -0,02%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.354,67. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa.Prepotente rialzo per il, che archivia la settimana con una salita bruciante dell'1,99%. Il grafico attuale dell'evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 1.683,1. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista.