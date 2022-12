Buongiorno dalla Borsa 12 dicembre 2022 - [video]

Dow Jones

A Wall Street, ilè in calo (-0,9%) e si attesta su 33.476,46 punti in chiusura; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 11.563,33 punti.segna un mediocre calo dello 0,21%, terminando gli scambi a 27.842,3 punti. Ribasso per, in flessione dello 0,89%, termina le contrattazioni a 11.399,1 punti., colpiti da vendite sparse. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,50%; contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,32%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,48%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,33%. Retrocede, con un ribasso del 3,55%.Nel Regno Unito, pubblicata la Produzione industriale, pari a 0%. Si attende domani dal Regno Unito la diffusione del Tasso di Disoccupazione e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Sempre domani, in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo.