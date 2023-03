Buongiorno dalla Borsa 3 marzo 2023 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

telecomunicazioni

Inwit

, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,05%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 12.044,87 punti.è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,56%), archiviando le contrattazioni a 27.927,5 punti. Giornata fiacca per, che porta a casa un modesto +0,02%, terminando le negoziazioni a 11.851,9 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Guadagno moderato per, che avanza dello 0,58%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,23%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,39%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +1,88% sul precedente. Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 3,27% sui valori precedenti.In Francia, il valore della Produzione industriale è -1,9%. In Giappone, annunciato il Tasso di Disoccupazione, pari a 2,4%. Sono previsti stamattina dall'Unione Europea l'annuncio del PMI composito, e dall'Italia quello del PIL.