Buongiorno dalla Borsa 4 aprile 2023 - [video]

, con ilin aumento dello 0,98%; al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,25%, chiudendo a 13.148,35 punti.allunga timidamente il passo dello 0,35% e chiude a 28.287,4 punti.segna un mediocre calo dello 0,32%, terminando gli scambi a 11.851,4 punti.. Sulla stessa scia rialzista il. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,40%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,60%;avanza dello 0,37%.In luce sul listino milanese il comparto, con un +2,23% sul precedente. Protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,50%.Domani è previsto dall'Unione Europea l'annuncio sul PMI composito e dall'Italia quello delle Vendite al Dettaglio, mentre in Francia sarà pubblicata la Produzione industriale. I mercati sono in attesa degli Occupati ADP degli Stati Uniti, in previsione sempre domani nel pomeriggio.