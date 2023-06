Scuola, Anief: organico aggiuntivo e PNRR

"Ancora una volta chiederemo al Parlamento di onorare gli impegni. Diversi emendamenti erano stati accantonati: su organico aggiuntivo; fondi del PNRR; idoneità di chi ha partecipato al concorso straordinario bis; validità delle graduatorie dell'ultimo concorso ordinario. Tanti i provvedimenti accantonati anche sulla mobilità interprovinciale sui docenti immobilizzati. Dopo le nostre audizioni, di Anief e di Udir, noi chiediamo soltanto al Parlamento di essere coerente con quelle esigenze per per portare avanti tutte le iniziative che servono per realizzare al meglio il PNRR". Questo l'appello lanciato dal"Anche sui dirigenti scolastici – prosegue– ci sono problemi legati ad alcuni che continuano a rimanere esclusi, licenziati, così come anche i docenti che rimangono licenziati a dispetto della continuità didattica. Sono soluzioni semplici, soluzioni che erano state accantonate. Si aspetta, ora, la risposta della Commissione europea ma l'anno scolastico dovrà ripartire quindi riproporremo questi emendamenti al decreto Enti, il nuovo decreto legge approvato a fine maggio. Speriamo che questa volta finalmente arrivi un sì anche delle istituzioni europee, così da permettere alle nostre scuole di poter spendere nel migliore dei modi i soldi del PNRR".