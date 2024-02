Stipendi: al via campagna Anief di screening gratuita Non un’ora di meno per personale della scuola

Nel 2024sul proprio stato di servizio. Lo ha ricordato il Presidente del sindacato, spiegando "chiediamo ai lavoratori di, di consultare qual è il proprioe soprattutto quali sono ispecialmente per chi ha avuto anni di precariato, ma non solo"."Questo perché- ha sottolineato il sindacalista - grazie alleper far applicare il diritto dell'Unione e disapplicare le norme contrattuali e legislative nazionali laddove vanno in contrasto col diritto dell'Unione. Stiamo parlando quindi di, stiamo parlando diai docenti,per il personale ATA, stiamo parlando del, stiamo parlando della, anche del servizio svolto nella, stiamo parlando quindi della, dei permessi retribuiti e dell".Pacifico ha poi ricordato che c'è anche "la, attraverso la quale Anief intendeche non è stata allineata all'inflazione, stiamo parlando di, quindi è importante partecipare a tutte le assemblee che stiamo facendo in tutta Italia e ai seminari anche sul rinnovo del contratto".