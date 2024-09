Precariato, raddoppiano i risarcimenti per l'abuso dei contratti grazie all'Anief

"La pronuncia della Corte di Giustizia Europea di dieci anni fa, ha portato l'Anief adche ha visto l'Anief, fin dalla fondazione,. Sono trascorsi dieci anni, e in questi dieci anni Anief ha continuato le suetra l'altro vinte in Cassazione nel 2016 con gliche sono stati i primi a far riconoscere nel nostro ordinamento giuridico almeno il diritto dei precari a un risarcimento. La cassazione aveva fissato questo risarcimento con un minimo di due mensilità con un massimo di 12 mensilità, rispetto agli anni di abuso dei contratti a termine della prima sentenza del 2016". Lo ha dichiarato"Ma, Anief, - prosegue Pacifico - ha continuato a fare le sue denunce agli organi europei, in Corte di Giustizia Europea, e non solo, ma al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, un reclamo che è stato trasformato in una raccomandazione del Consiglio dell'Europa all'Italia e che ha portato effettivamente la Commissione Europea a trasformare inla nuova procedura di inflazione attivata sempre dieci anni fa, nel 2014"."Lo stato italiano, in un primo momento, ha risposto l'anno scorso andando a, ora interviene nuovamente raddoppiando i risarcimenti a favore di chi, come i precari, è stato abusato. Quindi si passa da due a quattro, come minimo, mensilità, a un massimo da dodici a ventiquattro mensilità. Per questo, Anief, rilancia il suo contenzioso, come ha fatto negli scorsi anni e mesi, ottenendoContinueremo a fare questo contenzioso a favore dei precari. Certamente, nasce la necessità di andare a risarcire e anche a prevenire questo questo abuso dei contratti a termine", conclude il presidente Anief.