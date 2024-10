Buongiorno dalla Borsa 10 ottobre 2024 - [video]

Dow Jones

Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,03%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,80% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.allunga timidamente il passo dello 0,26% e chiude a 39.380,9 punti. Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,82%, archiviando la giornata a 10.471,1 punti.Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei.. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia;avanza dello 0,32%; sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,12%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,30% sul precedente. Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 6,13% sui valori precedenti.In Germania, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 1,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dei Prezzi al Consumo e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Ancora stamattina, in Italia, sarà pubblicata la Produzione industriale.