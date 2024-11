Buongiorno dalla Borsa 11 novembre 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

vendite al dettaglio

Unieuro

Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,59% a 43.988,99 punti; al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 21.117,18 punti, sui livelli della vigilia.Non si allontana dalla parità, che mostra un deludente +0,08%, archiviando la seduta a 39.533,3 punti. Brilla, in aumento del 2,03%, chiude a 11.388,6 punti.per il, al pari delle principali Borse Europee, che scambiano sopra la parità. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,01%; si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,63%; ben impostata, che mostra un incremento dello 0,87%.Buona la performance a Milano del comparto, che riporta un +2,62% sul precedente. Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo dell'8,10%.È previsto domani dalla Germania l'annuncio sia dei Prezzi al Consumo, che dell'Indice ZEW. È previsto ancora domani dal Regno Unito l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del Tasso di Disoccupazione.