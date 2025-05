Buongiorno dalla Borsa 5 maggio 2025 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

Francoforte

Parigi

energia

ENI

Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dell'1,39%; sulla stessa linea, balzo del, che archivia la giornata a 20.102,61 punti.Chiuse le Borse diper festività., che fanno un passo indietro. Londra chiusa per festività. Poco mosso, che mostra un +0,17%; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,33%.Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,15%. Ribasso per, che presenta una flessione dell'1,71%.È previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l'annuncio del PMI servizi, dell'ISM non manifatturiero e del PMI composito. In Unione Europea domani i mercati sono in attesa del PMI composito.