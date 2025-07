Buongiorno dalla Borsa 7 luglio 2025 - [video]

Francoforte

La Borsa americana è rimasta chiusa per festività venerdì.mostra un frazionale ribasso dello 0,56% e archivia la seduta a 39.587,7 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,72% e chiude a 10.433,1 punti.Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,38%; senza slancio, che negozia con un -0,1%; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Apprezzabile rialzo (+1,22%) a Milano per il comparto. Composto rialzo per, che si muove con un guadagno dell'1,20%.Pubblicata la Produzione industriale della Germania, pari a 1,2%. Si attende dall'Unione Europea la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto stamattina. I mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Cina, in previsione mercoledì. Ancora mercoledì è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.