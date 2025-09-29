Milano 17:35
42.554 -0,22%
Nasdaq 17:47
24.634 +0,53%
Dow Jones 17:47
46.167 -0,17%
Londra 17:35
9.300 +0,16%
Francoforte 17:35
23.745 +0,02%

Scuola, in discussione decreto su formazione e reclutamento per risolvere piaga patriarcato

"È in corso di discussione il disegno di legge che si occupa di formazione e reclutamento. Il provvedimento prevede finalmente il doppio canale di reclutamento, richiesto da tempo da Anief, già prima dell’avvio del PNRR: un accesso dalle GPS sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, comprendendo anche il personale non abilitato, che potrà successivamente conseguire l’abilitazione". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.

"Inoltre, si propone l’estensione dei percorsi di sostegno, così da permettere a tutti coloro che hanno maturato tre annualità di servizio di abilitarsi, senza i limiti numerici previsti dal TFA. È prevista anche l’estensione agli idonei del PNRR, considerato che gli idonei ordinari sono già stati tutti assorbiti, e la possibilità di reintegro per chi è stato licenziato a seguito di un provvedimento giudiziario, nell’ottica di garantire il corretto funzionamento della scuola e della pubblica amministrazione. L’obiettivo di questo DDL è affrontare in modo strutturale il problema del precariato: oggi si contano oltre 250.000 docenti precari, e i concorsi non si sono dimostrati strumenti sufficienti", conclude Rosano.
