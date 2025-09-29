Scuola, in discussione decreto su formazione e reclutamento per risolvere piaga patriarcato

"È in corso diche si occupa di formazione e reclutamento. Il provvedimento prevede finalmente il, richiesto da tempo da Anief, già prima dell’avvio del PNRR: un accesso dalle GPS sia per i posti comuni che per quelli di sostegno, comprendendo anche il, che potrà successivamente conseguire l’abilitazione". Lo ha dichiarato"Inoltre, si propone l’ecosì da permettere a tutti coloro che hanno maturato tre annualità di servizio di abilitarsi, senza i limiti numerici previsti dal TFA., considerato che gli idonei ordinari sono già stati tutti assorbiti, e la possibilità di reintegro per chi è stato licenziato a seguito di un provvedimento giudiziario, nell’ottica di garantire il corretto funzionamento della scuola e della pubblica amministrazione. L’obiettivo di questo DDL è: oggi si contano oltre 250.000 docenti precari, e i concorsi non si sono dimostrati strumenti sufficienti", conclude Rosano.