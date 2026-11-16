Manovra, Anief soddisfatto da eliminazione tagli ma sollecita più risorse per stipendi

"Conclusa l'assemblea unitaria dell'ANIEF insieme agli altri sindacati, sulle proposte avanzate in merito alla manovra finanziaria.
Siamo ovviamente molto soddisfatti dell'eliminazione dei tagli agli organici,
sia del personale ATA sia del personale docente, ma chiediamo sicuramente maggiori risorse"
. Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Innanzitutto, per gli stipendi,
che sono al di sotto della media europea e, come sappiamo, non rispettano il dettato costituzionale, che prevede un salario equo e commisurato alla complessità, alla gravosità e alle responsabilità del lavoro svolto a scuola. Inoltre, non rispettano la normativa europea, che prescrive un salario commisurato al potere d'acquisto e all'inflazione.
Un altro nodo è sicuramente quello del reclutamento, che rimane purtroppo insufficiente,
perché non riusciamo a immettere in ruolo personale in misura tale da coprire tutti i posti vacanti e disponibili. Serve quindi una normativa ad hoc che consenta il turnover sul 100% dei posti effettivamente vacanti e disponibili, sia per il personale ATA sia per il personale docente.
Rimane aperta anche la questione della mobilità
: deve essere possibile l'assegnazione provvisoria, che, tra l'altro, non comporta alcun onere per l'amministrazione.
Chiaramente, la Carta del docente deve essere ripristinata a 500 euro ed estesa al personale ATA
. Ci sono poi altre proposte, come la mobilità intercompartimentale
, dalla quale purtroppo il comparto scuola è escluso.
Queste e altre proposte sono attualmente al vaglio, anche perché in questi giorni sarà presumibilmente riscritta la legge di bilancio
", conclude Rosano.
"