Manovra, Anief soddisfatto da eliminazione tagli ma sollecita più risorse per stipendi

"Conclusa l'assemblea unitaria dell'ANIEF insieme agli altri sindacati, sulleSiamo ovviamente molto soddisfatti dell'sia del personale ATA sia del personale docente, ma chiediamo. Lo ha dichiarato"Innanzitutto, perche sono al di sotto della media europea e, come sappiamo, non rispettano il dettato costituzionale, che prevede un salario equo e commisurato alla complessità, alla gravosità e alle responsabilità del lavoro svolto a scuola. Inoltre,Un altro nodo è sicuramente quello delperché non riusciamo a immettere in ruolo personale in misura tale da coprire tutti i posti vacanti e disponibili. Serve quindiRimane aperta anche la questione della: deve essere possibile l'assegnazione provvisoria, che, tra l'altro, non comporta alcun onere per l'amministrazione.Chiaramente, la. Ci sono poi altre proposte, come, dalla quale purtroppo il comparto scuola è escluso.Queste e altre proposte sono attualmente al vaglio, anche perché", conclude Rosano.