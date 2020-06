CIA: fondi Next Generation Eu servono subito per superare crisi

(Teleborsa) - Imporre di utilizzare ledelnel quadro della Pac post 2020, vuol dire allungare a dismisura i tempi di attesa, vanificando il significato di questo pacchetto straordinario di fondi, chead affrontare e superare la crisi e gli effetti delCosì, che esprime la sua preoccupazione rispetto alla proposta della Commissione europea.Il processo legislativo della– ha ricordato Cia – ha subito dei rallentamenti ed è ormai certo che l’attualeresterà in vigore ancora per altri due anni. Di conseguenza, i fondi per la ripresa del(che devono essere utilizzati entro il 2024 attraverso le politiche di) sarebbero disponibili per gli agricoltori solo dopo il 2022.In questo modo però – ha continuato l'associazione – si rischia di vanificare gli effetti di queste risorse straordinarie, correndo il serio pericolo di non sostenere enel superamento della crisi in atto. Aziende che, nel frattempo, sono anche chiamate a rispondere alle sfide delcon un budget complessivo per la Pac ridotto.“Bisogna offrire agli Stati membri l’opportunità di utilizzare in maniera efficiente idedicati all’agricoltura, eventualmente prevedendo una programmazione specifica –– con lo scopo di dare alle imprese la possibilità di rimanere sul mercato e investire sul futuro. L’agricoltura deve rimanere parte integrante del sistema economico europeo e può essere il volano per la ripresa verso un’Europa più verde, digitale e sostenibile”.