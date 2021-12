Mercati in stand-by. Positiva Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un certo vantaggio rispetto al resto d'Europa e si riporta verso i massimi di seduta, dopo aver perso terreno in tarda mattinata. Sulla performance dei mercati globali pesano i timori della diffusione dellae l'attesa delle variepreviste questa settimana. Sul fronte macroeconomico, giungono segnali contrastanti dalla produzione industriale dell'Eurozona a ottobre, mentre scende il tasso di disoccupazione nel Regno Unito.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,132. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.784,2 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 71,4 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +128 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,91%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,44%, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,56%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.243 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,17%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(-0,02%).di Milano, troviamo(+2,53%),(+2,42%),(+2,06%) e(+1,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,96%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,04%.del FTSE MidCap,(+3,17%),(+2,24%),(+2,21%) e(+2,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,92%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,46%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,45%.